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10:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Пашинян заявил о гибели 49 армянских военных в результате атаки Азербайджана

Премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте, что Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях. По его словам, в ходе боестолкновений в ночь на 13 сентября погибло 49 армянских военнослужащих и эта цифра не окончательная. Он также сообщил, что атаки Азербайджана продолжаются с меньшей интенсивностью.

Источник: AP 2022

«На данный момент со стороны министерства обороны Армении уточнено 49 погибших военнослужащих. Но это не окончательная цифра, и информация нуждается в уточнении», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Никол Пашинян сообщил, что интенсивность атак со стороны Азербайджана снизилась, но «на одном-двух направлениях атаки Азербайджана продолжаются». Пашинян добавил, что Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях. «В полночь Азербайджан атаковал в четырех направлениях, потом добавились еще два-три направления», — сказал он.

По его словам, сейчас проходит заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана на основании обращения Армении.

ОДКБ в соответствии со ст. 4 Договора о коллективной безопасности может оказывать военную помощь, если «одно из государств-участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету)». По этой причине ОДКБ направляло «миротворческую миссию» в Казахстан во время январских беспорядков.

Накануне, в ночь на 13 сентября, обострился конфликт Армении и Азербайджана. Между войсками двух стран произошли боестолкновения на границе. Обе стороны сообщали о погибших. Пашинян ночью созвонился с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и СБ ООН. По данным азербайджанского агентства Trend, Баку и Ереван договорились о прекращении огня сегодня с 9:00 по местному времени (8:00 мск).

Олеся Павленко

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