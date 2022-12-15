07:08 (мск), источник: ТАСС
Что известно о пожаре на нефтезаводе в Ангарске
Два человека погибли в результате пожара на нефтезаводе в Ангарске Иркутской области. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м, позже сообщили о ликвидации пожара.
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ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.
Информация о пожаре на промышленной площадке в Ангарске поступила в 06:00 (01:00 мск).
Площадь пожара, по данным МЧС, составила 2,5 тыс. кв. м.
Пожар удалось ликвидировать в 10:59 (05:59 мск).
В результате происшествия пострадали пять человек, двое погибли.
Предварительно установлено, что возможной причиной пожара могла стать загазованность систем технологической установки.
Следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
На место происшествия выехал прокурор Иркутской области Андрей Ханько.
Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области выехали на место происшествия для исследования атмосферного воздуха на предмет содержания загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки.