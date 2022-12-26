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18:46 (мск), источник: Известия

В Росавиации прокомментировали сообщения о задержаниях и обысках в ведомстве

В Росавиации 26 декабря прокомментировали сообщения о задержаниях и обысках в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«Недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением “отката” от поставщика компьютерного оборудования», — заявили там.

Отмечается, что руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие следствию.

В Росавиации заверили, что данное дело не связано с предоставлением мер господдержки аэропортам и авиакомпаниям.

«Также сообщение о проведении обысков у руководителя Росавиации не соответствует действительности», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот же день, как сообщил источник «Известий», в центральный офис Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве прибыло более 10 сотрудников ФСБ и МВД для проведения обысков рабочих мест сразу трех чиновников.

Позже стало известно, что в Дорогомиловский суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

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