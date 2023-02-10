В Пекине прокомментировали расследование Херша о «Северных потоках»

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
«Мы обратили внимание на соответствующую публикацию», — сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать расследование.
По ее словам, взрывы на «Северных потоках» оказали серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологическую среду.
Мао Нин подчеркнула, что если выводы расследования соответствуют действительности, то поведение США является неприемлемым, Вашингтон должен будет понести ответственность и «объясниться перед мировым сообществом».
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2». Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов «Северный поток». Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что «Газпром» был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе «Северный поток» — это очевидный теракт.