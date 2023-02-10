Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны
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6-10 февраля: главное за неделю
19:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.

Сергей Фургал приговорен к 22 годам колонии строгого режима

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и покушения, совершенных в начале 2000-х.

Американский журналист обвинил США в диверсии на «Северных потоках»

Водолазы ВМС США летом прошлого года установили под газопроводы «Северный поток» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы, сообщил на своем сайте журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Землетрясение в Турции и Сирии

Что известно о самом мощном землетрясении с 1939 года в Турции и Сирии и его последствиях.

Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам.

Владельцем крупнейших золотовалютных резервов в мире по итогам 2022 года в семнадцатый раз подряд стал Китай, при этом Россия заняла четвертое место.

Казахстан обязал иностранцев иметь загранпаспорт для постоянного проживания в стране

Граждане стран, с которыми у Казахстана есть миграционные соглашения, имеют право въезжать, выезжать и временно пребывать на территории республики, но для получения разрешения на постоянное проживание в стране необходим загранпаспорт.

Пригожин сообщил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в частную военную компанию для военной операции на Украине прекращен. В январе первая группа заключенных, участвовавших в военной операции, была помилована.

«Дал согласие на ампутацию пальцев рук». Что происходит с Костомаровым

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пережил ампутацию стопы и готовится к следующей операции. Сейчас врачи решают, что делать с пальцами рук из-за прогрессирующего некроза. Все это — последствия развившейся в организме инфекции, сепсиса и образовавшихся гангрен.

В России назвали размер «идеальной зарплаты»

По мнению большинства респондентов, ее среднее значение составляет 192 тыс. рублей.

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