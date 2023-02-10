19:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
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Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и покушения, совершенных в начале 2000-х.
Водолазы ВМС США летом прошлого года установили под газопроводы «Северный поток» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы, сообщил на своем сайте журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Что известно о самом мощном землетрясении с 1939 года в Турции и Сирии и его последствиях.
Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам.
Владельцем крупнейших золотовалютных резервов в мире по итогам 2022 года в семнадцатый раз подряд стал Китай, при этом Россия заняла четвертое место.
Граждане стран, с которыми у Казахстана есть миграционные соглашения, имеют право въезжать, выезжать и временно пребывать на территории республики, но для получения разрешения на постоянное проживание в стране необходим загранпаспорт.
Основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в частную военную компанию для военной операции на Украине прекращен. В январе первая группа заключенных, участвовавших в военной операции, была помилована.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пережил ампутацию стопы и готовится к следующей операции. Сейчас врачи решают, что делать с пальцами рук из-за прогрессирующего некроза. Все это — последствия развившейся в организме инфекции, сепсиса и образовавшихся гангрен.
По мнению большинства респондентов, ее среднее значение составляет 192 тыс. рублей.