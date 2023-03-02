Количество погибших жителей брянского села Любечане увеличилось до двух

«По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения», — говорится в записи.
Как заявил ранее глава региона, утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль — изначально было известно об одном погибшем и одном пострадавшем. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.
Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.
В ФСБ рассказали, что на месте атаки проводится спецоперация с участием сил Минобороны. Как утверждается, сейчас ситуация в области находится под контролем. Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено «большое количество взрывных устройств разного типа».