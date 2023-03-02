Астронавт поделился фотографией северного сияния На фото Земля будто покрыта мерцающей зеленой дымкой
Фоторепортажи
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
14Выбраны лучшие подводные снимки года
17:53 (мск), источник: © РИА Новости

Количество погибших жителей брянского села Любечане увеличилось до двух

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В результате атаки диверсантов в брянском селе Любечане погибли два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения», — говорится в записи.

Как заявил ранее глава региона, утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль — изначально было известно об одном погибшем и одном пострадавшем. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.

Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.

В ФСБ рассказали, что на месте атаки проводится спецоперация с участием сил Минобороны. Как утверждается, сейчас ситуация в области находится под контролем. Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено «большое количество взрывных устройств разного типа».

Следите за развитием темыНападение диверсантов на Брянскую область
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В России разрабатывают новый вид военных операций для защиты от США
'Запомните мои слова'. Военный раскрыл ужасный план США против России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта