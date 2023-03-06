18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 6 марта
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Как утверждает спецслужба, организатором покушения является член подконтрольного СБУ Русского добровольческого корпуса Денис Капустин, который принимал участие в нападении на села в Брянской области.
Ранее немецкая газета Bild со ссылкой источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.
Орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН пополнился тремя новыми словами: коптер, почтомат и фотовидеофиксация.
В России огурцы подорожали в полтора раза с начала года, а в Британии они совсем исчезли.
Суд в Минске приговорил заочно экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 годам лишения свободы. Они сейчас находятся за пределами Белоруссии, так что судебное заседание проходило в их отсутствие.