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Главные новости к вечеру 6 марта
18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 6 марта

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

ФСБ заявила о предотвращении покушения СБУ на Константина Малофеева

Как утверждает спецслужба, организатором покушения является член подконтрольного СБУ Русского добровольческого корпуса Денис Капустин, который принимал участие в нападении на села в Брянской области.

Залужный выступил за удержание Артемовска и усиление позиций

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.

В словарь Института русского языка внесли три новых слова

Орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН пополнился тремя новыми словами: коптер, почтомат и фотовидеофиксация.

Цены на овощи бьют мировые рекорды

В России огурцы подорожали в полтора раза с начала года, а в Британии они совсем исчезли.

Минский суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии

Суд в Минске приговорил заочно экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 годам лишения свободы. Они сейчас находятся за пределами Белоруссии, так что судебное заседание проходило в их отсутствие.

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