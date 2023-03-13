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01:01 (мск), источник: Коммерсантъ

КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки

Северная Корея запустила две ракеты неизвестного типа с подводной лодки. Пуск был осуществлен вчера, 12 марта, недалеко от города Синпхо в провинции Южный Хамгён на побережье Японского моря, сообщило южнокорейское агентство «Ренхап».

Источник: Reuters

«Наши военные поддерживают состояние полной боевой готовности, тесно сотрудничая с США, усиливая наблюдение и бдительность», — заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Ситуация на Корейском полуострове снова обострилась в декабре 2022 года, когда беспилотники Северной Кореи вторглись в южнокорейское воздушное пространство. Они сумели пересечь межкорейскую границу впервые с 2017 года. В ночь на 1 января КНДР запустила запустила три ракеты в сторону Японского моря, они упали в море. 20 февраля КНДР запустила две баллистические ракеты.

Сегодня, 13 марта, стартуют совместные учения США и Южной Кореи, получившие название «Щит свободы». МИД КНДР говорил, что может счесть «провокации» со стороны Вашингтона объявлением войны.

Лаура Кеффер

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