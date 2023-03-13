18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 13 марта
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Финансовой системе США ничего не угрожает, заявил президент США в своем обращении к нации в связи с крахом SVB и Signature Bank.
Он предполагает переходный период до 2026 года.
Мoшенники сообщают клиенту, что сотрудник банка, украл его персoнальные данные и осуществляет переводы в пoльзу ВСУ.
Банкротства кредитных организаций в США с малой долей вероятности перерастут в серьезный финансовый кризис.
Официальная аренда самого популярного вида транспорта на острове теперь будет недоступна для иностранцев.