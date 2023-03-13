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18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 13 марта

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Байден экстренно обратился к американцам после краха двух банков

Финансовой системе США ничего не угрожает, заявил президент США в своем обращении к нации в связи с крахом SVB и Signature Bank.

Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста до 21 года

Он предполагает переходный период до 2026 года.

«Сбер» предупредил о мошенничестве с угрозой об «измене Родине»

Мoшенники сообщают клиенту, что сотрудник банка, украл его персoнальные данные и осуществляет переводы в пoльзу ВСУ.

Эксперты оценили эффект от банкротства банков в США для России

Банкротства кредитных организаций в США с малой долей вероятности перерастут в серьезный финансовый кризис.

На Бали запретили туристам использовать мопеды

Официальная аренда самого популярного вида транспорта на острове теперь будет недоступна для иностранцев.

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