Суд арестовал экс-начальника управления летной эксплуатации Росавиации

В понедельник, 10 апреля, Дорогомиловский районный суд Москвы отправил под арест бывшего начальника летной эксплуатации Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Максима Костылева, рассказал РБК источник в Следственном комитете. Карточка дела Костылева есть на сайте суда. Первым об аресте бывшего чиновника сообщил телеграмм-канал «Авиаторщина».
Расследование дела в отношении бывшего чиновника (уволился из ведомства весной 2022 года) ведут сотрудники следственного управления на транспорте СКР, а оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники управления «Т» Службы экономической безопасности ФСБ и оперативники МВД, сказал собеседник РБК в Следственном комитете.
По его словам, следствие считает, что Костылев, который руководил управлением с 2015 года, в июле 2021 года получил взятку от «неустановленных лиц из числа руководства ООО “Азур эйр” (Azur Air). По версии следствия, взятка была дана в виде предоставления туристической компанией “Анекс Туризм”, аффилированной с Azur Air, путевок по заниженной стоимости для Костылева и членов его семьи.
По версии следствия, это могло оказать влияние на результаты проверки летной работы Azur Air со стороны Росавиации, которая выявила ограниченное количество нарушений.
По информации собеседника РБК, СК считает, что летом 2021 года на тот момент руководитель управления Росавиации летал бизнес-классом в Турцию, где проживал в отеле Lujo Hotel Bodrum, который принадлежит Серхату Кочкару, председателю наблюдательного совета Azur Air. По версии следствия, разница в стоимости туристических путевок в сравнении с рыночными ценами составила 4,68 млн. рублей.
Ранее РБК сообщал, что СКР возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из руководства Azur Air по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК).
В июне 2021 года авиаперевозчик получил от Росавиации сертификат на свой центр подготовки персонала и обещания о выдаче разрешений на выполнение дополнительных грузопассажирских рейсов.
Первого октября того же года в Azur Air произошла смена руководства: новым гендиректором авиакомпании вместо Юрия Стогния (с ним не был продлен контракт) стал Евгений Королев, который с марта 2021 года был директором технического департамента перевозчика.
В настоящее время компания «Анекс Туризм» принадлежит Асеку Ешпулатову, Azur Air — Анне и Людмиле Фукаловым (данные СПАРК). Ранее совладельцами авиакомпании были Рустем и Наталья Кочкар (работали в Anex Tour). Серхат Кочкар был совладельцем Anex Tour.
Тогда в пресс-службе Росавиации сообщили РБК, что «использование с завидной периодичностью в публикациях СМИ одной и той же информации о следственных мероприятиях в отношении лиц, которые давно не работают в Росавиации, можно расценить как “тепловые ловушки” — их применяют для того, чтобы отвлекать внимание от главных целей.
«Иными словами, публикуя информацию об этих мероприятиях, отводят внимание общественности от решения задач отрасли, которые действительно требуют решения в настоящее время, а также от причин и условий, обусловивших их возникновение», — говорили РБК в ведомстве. В феврале этого года глава ведомства Александр Нерадько в интервью РБК на вопрос о расследовании в отношении бывших сотрудников Росавиации заявил, что есть уполномоченные ведомства, которые занимаются этими вопросами.
«Мы им оказываем полное содействие. Есть меры, которые в целом принимаются в федеральных органах власти, и в том числе в Росавиации. Сейчас внедряется новая информационная система “Посейдон”, которая будет использоваться для анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе, а также для проведения проверочных и иных мероприятий в области противодействия коррупции», — рассказал глава агентства.