Мужу Блиновской предъявили обвинение в соучастии в уклонении от налогов

Алексея Блиновского обвиняют по ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 198 УК РФ (пособничество в неуплате налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере).
По данным прокуратуры, Блиновский помог своей жене уклониться от уплаты налогов за 2019−2021 гг. на сумму более 918 млн руб. Более 43 млн руб. основательница проекта «Марафон желаний» и ее муж легализовали. «РИА Новости» со ссылкой на источник пишут, что Блиновский вину не признает.
Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Алексею Блиновскому. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что суд рассмотрим этот вопрос в ближайшее время.
14 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что Елена Блиновская погасила «мизерную часть налоговой задолженности» — 10 млн руб. из 918,9 млн руб.
Блиновская была задержана 27 апреля на КПП в Смоленской области при попытке выехать в Белоруссию на арендованном автомобиле. У блогера обнаружили билеты в другую страну. «Королеве марафонов» предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В ходе допроса Блиновская признала вину и раскаялась в содеянном.
28 апреля суд отправил инфлюенсера под домашний арест до 26 июня. Защита обжаловала это решение и попросила заменить меру пресечения на запрет определенных действий, сообщили 4 мая в суде.
6 мая ТАСС писал, что сотрудники правоохранительных органов выявили и арестовали принадлежащие Блиновской четыре банковских счета, также арест был наложен на два счета ее мужа. Речь шла о сотнях миллионов рублей в различной валюте.