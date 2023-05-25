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13:41 (мск), источник: РБК

Гладков заявил о 87 выпущенных снарядах по Грайворонскому округу за сутки

Больше всего снарядов было выпущено по погранпереходу в селе Козинка. Под обстрел и атаки беспилотников также попали других районы Белгородской области, сообщил Гладков.

Спецоперация на Украине

Украинские военные за 24 мая выпустили по Грайворонскому городскому округу 87 снарядов, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Больше всего снарядов — 84 — было выпущено по погранпереходу в селе Козинка, там произошел пожар. Еще три минометных снаряда попали по селу Дроновка. Там был разрушен один частный дом, пишет Гладков.

Одна пожилая женщина в результате обстрела получила легкую контузию. Ее дом находился рядом с местом обстрела.

Двумя днями ранее, 22 мая, в Грайворонский округ проникла диверсионно-разведывательная группа. По словам источников РБК, атака началась рано утром с обстрела, а затем на территорию округа зашли пехота и бронетехника. Одновременно были обстреляны свыше десяти населенных пунктов. Погиб один мирный житель, 13 ранены, еще одна пожилая женщина умерла от сердечной недостаточности во время эвакуации.

На следующий день Минобороны заявило о разгроме диверсантов. По информации ведомства, во время операции были убиты 70 диверсантов, уничтожено четыре БМП и пять пикапов. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военные будут оперативно и «предельно жестко» реагировать на подобные действия.

После отражения атаки обстрелы региона продолжились. Как сообщил Гладков, 24 мая:

  • по Белгородскому району было выпущено 15 снарядов, при подлете к селу Соломино сбили беспилотник;
  • в Борисовском районе рядом с хутором Лозовая Рудка с дрона сбросили взрывное устройство;
  • в Валуйском городском округе сработала система ПВО;
  • в Волоконовском районе хутор Старый попал под минометный обстрел, было выпущено 9 снарядов;
  • Краснояружский район пять раз атаковали беспилотники: нападения произошли на села Староселье и Вязовое;
  • в Шебекинском городском округе сбили три беспилотника.
  • Село Терезовка дважды попало под обстрел минометных и артиллерийских снарядов. Один человек пострадал, у него ранение ног.
  • Под минометный обстрел также попал погранпереход в Шебекино, по самому городу работала артиллерия;
  • в хуторе Калинин Яковлевского городского округа нашли неразорвавшийся боеприпас. Территорию оцепили, на месте работают специалисты.

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