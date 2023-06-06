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19:27 (мск), источник: Ведомости

Город Алешки оказался почти полностью затопленным из-за разрушения Каховской ГЭС

В результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области и последовавшего неконтролируемого сброса воды практически полностью затопленным оказался город Алешки. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

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«Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны — крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов», — написал он.

Эвакуация жителей Алешек возможна при этом лишь на спецтехнике, подчеркнул Алексеенко, отметив также наблюдающиеся проблемы со связью. Для эвакуации людей направляются все свободные «Уралы» и «КамАЗы», из Крыма везут спасательные плавсредства МЧС.

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Всего для эвакуации жителей прибрежных районов собрали более 100 автобусов и подготовили 5000 мест в пунктах размещения.

Каховская ГЭС была обстреляна около двух ночи 6 июня. Верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2), отметили там.

Министр обороны Сергей Шойгу позднее заявил, что Киев совершил теракт, подорвав сооружения ГЭС, и что это будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии. По данным Минобороны, Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что усугубляет ситуацию с затоплением территорий. Шойгу отметил, что этот факт лишь доказывает заранее спланированную Киевом «крупномасштабную диверсию».

Украинская сторона пошла на такой шаг из-за отсутствия успеха в контрнаступлении, отметил Шойгу. По его словам, на правом берегу Днепра украинские военные приступили к сооружению оборонительных позиций, что говорит об их планах перейти к обороне на этом участке. Диверсию на станции Киев осуществил, чтобы не допустить наступления российской армии, пояснил он.

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