На протесты против судебной реформы в Израиле вышли 180 000 человек

Газета со ссылкой на оценки Crowd Solutions пишет, что на протесты только в Тель-Авиве вышли более 140 000 человек, еще десятки тысяч людей приняли участие в акциях в других городах. Организаторы демонстрации утверждали, что общее количество участников в Тель-Авиве приблизилось к 180 000 человек.
По информации Reuters, акция протеста против судебной реформы стала крупнейшей за последние несколько недель. На следующей неделе парламент, как ожидается, проведет первое из трех голосований по первому законопроекту, который ограничивает некоторые полномочия Верховного суда выносить решения против мер правительства, министров и выборных должностных лиц.
В конце марта Нетаньяху приостановил реформу на фоне многотысячных протестов, начавшихся в январе. Так, 26 марта на протесты вышло 630 000 человек при населении страны в 9,5 млн, профсоюзы объявили с 27 марта забастовку, в которой приняли участие медики, воспитатели детских садов, преподаватели университетов, чиновники и авиадиспетчеры. От прохождения сборов отказались резервисты элитных родов войск. За отказ от реформы выступили президент Израиля Ицхак Герцог и министр обороны Йоав Галлант. Спустя несколько месяцев, в июне, премьер-министр сообщил, что правительство страны приступает к практической реализации судебной реформы из-за отказа оппозиции от переговоров по ней.
Судебная реформа, законопроект о которой разрабатывался с 2021 г., была представлена 4 января 2023 г. Согласно ей, правительство может получить контроль над назначением судей, а полномочия Верховного суда будут урезаны. Так, парламент сможет большинством в 61 голос повторно принять закон, отмененный Верховным судом. Кроме того, Верховный суд не сможет обсуждать основные законы страны, а остальные будет способен отменить только при согласии 80% судей. Противники реформы обвинили авторов законопроекта в намерении сконцентрировать власть в руках правящей партии.