Что известно о попытке госпереворота в Нигере

ТАСС собрал главное о попытке государственного переворота.
Группа солдат президентской гвардии Нигера утром 26 июля заблокировала в Ниамее здание, где находится офис главы государства. В ходе операции военная техника на близлежащих улицах отсутствовала, здание блокировалась автомобилями.
Журнал Jeune Afrique отмечал, что президентскую гвардию возглавляет генерал Омар Тчиани. Источники издания утверждали, что в последние дни президент рассматривал возможность отправить генерала в отставку. Газета Le Monde писала со ссылкой на источники, что причиной мятежа стало не намерение госпереворота, а «проблема, связанная с президентской гвардией» во главе с Тчиани.
Позднее мятежники взяли под контроль здание гостелерадио Нигера, задержали главу МВД страны Амаду Адаму Сулея.
Вооруженные силы Нигера и нацгвардия не поддержали группу из состава президентской гвардии. Силы специального назначения Нигера также остались на стороне президента. Они заняли позиции вокруг зданий национального телевидения и радио.
Вечером 26 июля поступили сообщения об интенсивной стрельбе у президентского дворца. По данным AFP, солдаты президентской гвардии открыли огонь по демонстрантам, которые требовали немедленного освобождения Базума. Данные о пострадавших не поступали.
Что происходило с президентом
Мятежники задержали президента Мохамеда Базума вместе с семьей в президентском дворце. Близкий к главе государства источник Jeune Afrique отмечал, что тот «цел и невредим» и ведет с восставшими переговоры.
Несмотря на давление со стороны восставших, Базум отказывался подписывать заявление о собственной отставке.
В саммите Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге, Базум участвовать не планировал, сообщал источник ТАСС.
Позднее в Twitter Базум выразил надежду, что «с таким трудом завоеванные [в его президентство] достижения будут сохранены», а «все жители Нигера, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом».
27 июля мятежники объявили о свержении президента и о том, что в Нигере введен общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00 (с 21:00 до 07:00 мск), а работа всех учреждений в стране приостановлена.
Солдаты президентской гвардии гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти.
Министр иностранных дел и сотрудничества Нигера Асуми Масуду в качестве исполняющего обязанности главы правительства призвал жителей страны противостоять мятежным военным.
Глава МИД Нигера Асуми Масуду заявил, что главы министерств и ведомств, поддерживающие президента, и мятежники находятся в контакте через посредников, прямого диалога пока нет.
Он также заявил, что президента удерживают в его резиденции, с ним все в порядке.
Военные Нигера поддержали мятежников.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с Мохамедом Базумом и выразил ему свою поддержку. Он осудил «любые попытки захватить власть силой и подорвать демократическое управление, мир и стабильность в Нигере» и призвал воздерживаться от применения насилия и уважать верховенство права.
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) назвало события в Нигере попыткой силового захвата власти и потребовало «немедленного и безусловного освобождения демократически избранного президента республики». К заявлению сообщества присоединился и Евросоюз.
Президент граничащей с Нигером Нигерии Бола Тинубу как действующий председатель ECOWAS выразил поддержку законному правительству соседней страны.
Президент Бенина Патрис Талон от имени ECOWAS отправился в Нигер для оценки ситуации.
Афросоюз призвал жителей Нигера и людей во всем мире «объединить свои голоса в единодушном осуждении этой попытки государственного переворота», и выступил за «немедленное и безоговорочное возвращение преступивших закон солдат в казармы».
США призвали восставших отказаться от насилия. Госдепартамент выпустил заявление с требованием немедленного освобождения президента Нигера. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что связи Вашингтона с Ниамеем будут зависеть от демократического управления африканской страной.
Британия также осудила действия мятежников.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацию будут активно обсуждать на саммите и форуме Россия — Африка в Санкт-Петербурге.
В МИД Франции осудили попытки силового захвата власти.
МИД ФРГ также осудил действия мятежников и призвал освободить президента.
Глава Евросовета заверил президента Нигера в поддержке ЕС.
МИД РФ призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы. В ведомстве также рекомендовали российским гражданам воздержаться от поездок в республику до нормализации обстановки.
По данным дипведомства, россияне не пострадали в ходе конфликта.
Афросоюз осудил переворот.
Верховный комиссар ООН призвал стороны противостояния воздержаться от насилия.