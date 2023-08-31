В Брянской области разгромили группу украинских диверсантов

«Тридцатого августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины», — говорится в релизе.
Операцию в Навлинском районе Брянской области провела ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД.
Двух боевиков ликвидировали, пятерых — задержали, из них трое получили ранения.
Каждый имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.
Диверсанты планировали устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах в России.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.