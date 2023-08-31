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09:59 (мск), источник: © РИА Новости

В Брянской области разгромили группу украинских диверсантов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Брянской области ликвидировали диверсионную группу, состоящую из сотрудников силовых ведомств Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Спецоперация на Украине
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«Тридцатого августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины», — говорится в релизе.

Операцию в Навлинском районе Брянской области провела ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД.

Двух боевиков ликвидировали, пятерых — задержали, из них трое получили ранения.

Каждый имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.

Диверсанты планировали устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах в России.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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