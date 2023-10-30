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Палестино-израильский конфликт
14:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов

Аэропорт Махачкалы Уйташ вернулся к полноценной работе после прошедших накануне массовых беспорядков, сообщила Росавиация. С 14:00 мск аэропорт начал принимать и отправлять рейсы.

Источник: AFP 2023

«При этом рейсы авиакомпаний “Азимут” и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечал глава Дагестана Сергей Меликов, в международном терминале аэропорта нанесен «незначительный ущерб оборудованию», в терминале внутренних рейсов «сохранено все для стабильной работы» комплекса.

Накануне несколько тысяч человек собрались возле аэропорта. Они выступали против приземления самолета из Тель-Авива. Часть протестующих ворвалась в аэропорт, парализовав его работу, из-за чего Росавиация была вынуждена закрыть аэропорт. Возобновить его работу планируют 31 октября. В результате массовых беспорядков пострадало 20 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Северокавказском управлении МВД России сообщили, что 150 активных участников массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту уже установлены, 60 из них были задержаны. Уголовное дело, возбужденное по факту случившегося, будет расследоваться центральным аппаратом Следственного комитета РФ.

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