Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов

«При этом рейсы авиакомпаний “Азимут” и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города», — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечал глава Дагестана Сергей Меликов, в международном терминале аэропорта нанесен «незначительный ущерб оборудованию», в терминале внутренних рейсов «сохранено все для стабильной работы» комплекса.
Накануне несколько тысяч человек собрались возле аэропорта. Они выступали против приземления самолета из Тель-Авива. Часть протестующих ворвалась в аэропорт, парализовав его работу, из-за чего Росавиация была вынуждена закрыть аэропорт. Возобновить его работу планируют 31 октября. В результате массовых беспорядков пострадало 20 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
В Северокавказском управлении МВД России сообщили, что 150 активных участников массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту уже установлены, 60 из них были задержаны. Уголовное дело, возбужденное по факту случившегося, будет расследоваться центральным аппаратом Следственного комитета РФ.