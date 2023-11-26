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10:20 (мск), источник: m24.ru

Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме

Ограничения в аэропорту Домодедово действовали с 05:34 до 06:30.

Источник: AP 2023

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский после временных ограничений на полеты утром 26 ноября в настоящее время работают в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службы авиагаваней.

Ограничения в аэропорту Домодедово действовали с 05:34 до 06:30. Сейчас они были сняты, уточнили в пресс-службе. В аэропорту Жуковский ограничения водились с 05:30 до 06:30. Их действие также было прекращено.

На 08:32 по московскому времени во Внуково были задержаны девять рейсов, в Домодедово — 11 рейсов и еще три отменили. В Шереметьево задержаны девять рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписание».

Утром 26 ноября сообщалось, что в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны на вылет и прилет 15 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло.

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