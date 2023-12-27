Стала известна причина налоговых проверок у Ивлеевой

По версии следствия, Чекалина в течение двух лет, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенное налогообложение и не переходила на общую систему, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. в год. Она произвела дробление бизнеса и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников, считает обвинение.