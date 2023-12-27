После голой вечеринки к Ивлеевой пришли с обысками, а налоговая начала проверку. Какое наказание грозит блогерше?

ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой (…). И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный во время СВО шабаш.
Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).
ФНС заинтересовалась бизнесом Ивлеевой еще весной
Налоговая проверяет компанию блогерши «Ивлеева Продакшн», которую она переписала на подругу в апреле. По данным СМИ, еще тогда у налоговой возникли вопросы к фирме, поскольку при выручке в 122 миллиона рублей и официальной прибылью в 52 миллиона рублей, компания заплатила 6 миллионов рублей налогов.
Также проверить планируется компанию Ивлеевой «Коленки пчелы», которая производит чипсы и газировку. Выручка фирмы за 2022 год составила 445 миллионов рублей, при этом сама организация заплатила 23 миллиона рублей налогов.
У Ивлеевой также есть фирма под названием «Блеск». Сведения о компании из Единого государственного реестра юридических лиц были признаны недостоверными. Помимо этого стало известно, что налоговая служба не обнаружила «Блеск» по юридическому адресу, а счета компании оказались заморожены.
Блогершу попросили проверить на неуплату налогов после голой вечеринки
21 декабря после голой вечеринки, организованной Ивлеевой в московском ночном клубе «Мутабор», Генпрокуратуру попросили проверить блогершу на неуплату налогов. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
Руководитель ФПБК попросил проверить то, соответствуют ли уплаченные Ивлеевой в период с 1 декабря 2020 года по настоящее время налоги тому, какой доход она получила за это время.
Вечеринка Ивлеевой вызвала волну общественного возмущения
Мероприятие блогерши прошло 20 и 21 декабря. 20 декабря на праздник в «Мутабор» пришли звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган и Оксана Самойлова. Они были одеты, согласно дресс-коду, в наряды, оголяющие тело. Сама Ивлеева появилась на вечеринке в прозрачном мини-платье черного цвета. На ягодицы она надела колье за 23 миллиона рублей.
Распространившиеся в сети фото и видео с мероприятия спровоцировали волну возмущения. Общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить вечеринку блогерши на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Также участников мероприятия раскритиковали журналист Владимир Соловьев, военный корреспондент Александр Коц и другие.
На следующий день состоялась вторая часть вечеринки, куда попали обычные зрители, купившие билеты. Тогда же в клуб приехала полиция, предположительно, для проверки мероприятия на предмет пропаганды ЛГБТ. Они изъяли записи с камер наблюдения, после чего уехали.