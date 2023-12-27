После голой вечеринки к Ивлеевой пришли с обысками, а налоговая начала проверку. Какое наказание грозит блогерше?

Мероприятие блогерши прошло 20 и 21 декабря. 20 декабря на праздник в «Мутабор» пришли звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган и Оксана Самойлова. Они были одеты, согласно дресс-коду, в наряды, оголяющие тело. Сама Ивлеева появилась на вечеринке в прозрачном мини-платье черного цвета. На ягодицы она надела колье за 23 миллиона рублей.