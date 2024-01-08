Троих офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на сумму свыше 5 млрд рублей

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Трое офицеров управления «М» ФСБ РФ обвиняются в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Главное следственное управление СК РФ расследует дело в отношении трех сотрудников управления “М” ФСБ: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей», — сказал собеседник агентства. По его словам, Ушакову также предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения).
«Манышкин и Царев заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления, они находятся под домашним арестом. Ушаков взят под стражу», — заключил собеседник агентства. В 235-м гарнизонном военном суде ТАСС подтвердили информацию о домашнем аресте сотрудников ФСБ Царева и Манышкина, однако от других комментариев отказались.