Что известно об инциденте с самолетом над Афганистаном

Собеседник ТАСС в оперативных службах сообщил о крушении самолета по причине технической неисправности — отказа двух двигателей. О катастрофе информировали и местные источники агентства Aamaj News. Khaama Press сообщает, что самолет отклонился от первоначального курса и потерпел крушение в горной местности.