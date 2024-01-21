Что известно об инциденте с самолетом над Афганистаном

Частный бизнес-джет перестал выходить на связь в районе Памира и, возможно, потерпел крушение. На его борту находились шесть человек, двое, по предварительной информации, могли быть россиянами.
Самолет направлялся из Таиланда в Москву, он садился в Индии на дозаправку.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Что произошло
Самолет перестал выходить на связь и пропал с радаров над территорией Афганистана вечером в субботу.
На борту находились шесть человек — четверо пассажиров и два члена экипажа. В оперативных службах ТАСС уточнили, что двое находившихся на борту — россияне.
Собеседник ТАСС в оперативных службах сообщил о крушении самолета по причине технической неисправности — отказа двух двигателей. О катастрофе информировали и местные источники агентства Aamaj News. Khaama Press сообщает, что самолет отклонился от первоначального курса и потерпел крушение в горной местности.
По предварительной информации, инцидент произошел в регионе Бадахшан. Части Бадахшана находятся в юрисдикции двух стран — Афганистана и Таджикистана.
С каким самолетом произошел инцидент
Бизнес-джет Falcon 10B, произведенный в 1978 году, вылетел чартерным маршрутом из таиландского аэропорта Утапао и после остановки в Гае (Индия) направлялся через Ташкент в подмосковный аэропорт Жуковский, сообщила Росавиация.
В Гае, уточнил источник ТАСС, близкий к Министерству гражданской авиации Индии, самолет совершил дозаправку.
Самолет принадлежал ООО «Атлетик групп» и частному лицу. Агентство Aamaj News называло воздушное судно индийским, однако в Министерстве гражданской авиации Индии сообщили, что оно не связано с компаниями из республики.
Индийское министерство уточнило, что самолет был зарегистрирован в Марокко.
Как реагируют власти
Росавиация находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело «по факту крушения» по части 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).
Представитель находящегося у власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в РФ) сообщил Khaama Press, что в Бадахшан направлена следственная группа.