Пилот разбившегося в Афганистане самолета рассказал о посадке на пик горы

«Специфика афганского народа такова, что, когда они приходят помогать, их нужно отблагодарить. Конечно, мы какие-то деньги небольшие им дали», — сказал господин Грачев журналистам по прилете в московский аэропорт Внуково (цитата по «РИА Новости»).
Аркадий Грачев также рассказал, что самолет действительно сел на пике горы. Причиной падения, по его словам, стали технические проблемы. Выжившие россияне провели более полутора суток на холоде и, чтобы согреться, жгли в том числе шнурки от ботинок, добавил он. Некоторые пострадавшие, по его словам, после прибытия помощи не могли двигаться и их «приходилось тащить».
23 января афганское издание «Хашт-э субх» написало, что с разбившегося бизнес-джета пропало $1,2 млн. Местные власти начали расследование возможной кражи. Источники издания сообщили, что в пропаже денег подозревали талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ), так как они не передали разбившийся самолет российским властям.
Самолет Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) —Ташкент —Жуковский и перестал выходить на связь 20 января. 21 января Росавиация сообщила о крушении этого самолета в афганской провинции Бадахшан у границы с Таджикистаном. У самолета отказали двигатели, после чего он рухнул на склон горы. Четверо россиян выжили (два летчика и два медработника) — их доставили в Кабул, где оказали медицинскую помощь.
Петр Бузлаев