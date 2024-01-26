Пилот разбившегося в Афганистане самолета рассказал о посадке на пик горы

Аркадий Грачев также рассказал, что самолет действительно сел на пике горы. Причиной падения, по его словам, стали технические проблемы. Выжившие россияне провели более полутора суток на холоде и, чтобы согреться, жгли в том числе шнурки от ботинок, добавил он. Некоторые пострадавшие, по его словам, после прибытия помощи не могли двигаться и их «приходилось тащить».