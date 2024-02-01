Россия экстрадировала находящегося в розыске гражданина Иордании

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Гражданин Иордании, находящийся в международном розыске по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, экстрадирован из России, сообщает пресс-центр МВД России.
«Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации организована экстрадиция из России гражданина Иорданского Хашимитского Королевства Мохаммада Насраллах. В стране гражданской принадлежности он разыскивается правоохранительными органами по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2017 году обвиняемый совершал в отношении несовершеннолетней знакомой «развратные действия», угрожая публикацией ее интимных фотографий. В 2021 году Верховный прокурор по уголовным делам Иордании принял решение об его аресте, однако тот сбежал за границу, после чего его объявили в международный розыск.
«Благодаря использованию каналов Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого и установить, что он находится в городе Воронеже. Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос компетентных органов Иордании был удовлетворен, принято решение о выдаче фигуранта», — отмечается в сообщении.
Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали обвиняемого иорданским коллегам в московском аэропорту «Домодедово».