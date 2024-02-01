Россия экстрадировала находящегося в розыске гражданина Иордании

Отмечается, что в 2017 году обвиняемый совершал в отношении несовершеннолетней знакомой «развратные действия», угрожая публикацией ее интимных фотографий. В 2021 году Верховный прокурор по уголовным делам Иордании принял решение об его аресте, однако тот сбежал за границу, после чего его объявили в международный розыск.