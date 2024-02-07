Что известно о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

В 1990-х годах российская компания «Газпром» начала изучать варианты строительства экспортного газопровода по дну Балтийского моря в Центральную Европу, чтобы обойти территории Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. В 2000 году Еврокомиссия одобрила его предварительный проект и присвоила ему статус трансъевропейской сети, призванной обеспечить бесперебойную подачу энергоресурсов в Европу. В 2010—2012 годах был построен газопровод «Северный поток». Проект был реализован международным консорциумом, в который входили «Газпром», немецкие корпорации Wintershall Holding и E.ON Infrastruktur, нидерландская компания Gasunie и французская Engie. Он соединял побережье России под Выборгом (Ленинградская область) с побережьем Германии в городе Лубмин (северо-восток страны). Из Германии газ транспортировался в Данию, Нидерланды, Бельгию, Францию и другие страны.