Немецкий фрегат Hessen обстрелял БПЛА союзников в Красном море

Представитель Минобороны добавил, что перед обстрелом Hessen запросил все союзные страны и ни одна из них не сообщила о наличии собственного беспилотника в районе боевых действий. Только позже выяснилось, что это был союзный БПЛА, однако чей именно, Штемпфле не уточнил.