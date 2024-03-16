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Пойманного в Казани иностранца, обвиняемого в убийстве, отдали властям Турции

Экстрадиция прошла по линии Интерпола.
Источник: Комсомольская правда

Хасанжона Аминова задержали в Казани в прошлом году. Полицейские сделали это по наводке Интерпола. Дело в том, что иностранец обвиняется в убийстве своего работодателя — владельца гостиницы в Стамбуле. По версии турецких силовиков, Аминов в 2019 году совершил это преступление вместе с сообщником. После чего поспешил скрыться за границей. В связи с чем был объявлен в международный розыск.

«Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в аэропорту Внуково передали задержанного правоохранителям Турции», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стоит отметить, что запрос об экстрадиции подозреваемого был удовлетворен Генпрокуратурой России в конце прошлого года. Передача же его турецким властям состоялась 15 марта 2024-го.