Пойманного в Казани иностранца, обвиняемого в убийстве, отдали властям Турции

Хасанжона Аминова задержали в Казани в прошлом году. Полицейские сделали это по наводке Интерпола. Дело в том, что иностранец обвиняется в убийстве своего работодателя — владельца гостиницы в Стамбуле. По версии турецких силовиков, Аминов в 2019 году совершил это преступление вместе с сообщником. После чего поспешил скрыться за границей. В связи с чем был объявлен в международный розыск.