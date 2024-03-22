Теракт в «Крокус Сити Холле»: главное на данный момент

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. О главном, что известно в связи с трагедией, информирует РИА Новости.



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Главное о ЧП в «Крокус Сити Холле»: Посольство Беларуси в РФ выясняет, есть ли среди пострадавших в «Крокус Сити Холле» белорусы Посольство Беларуси в РФ сообщило номер телефона для экстренной связи • ФСБ РФ сообщила, что произошли стрельба и пожар перед концертом в «Крокус Сити Холле». Там должна была выступить группа «Пикник».



• Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.



• Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, заявил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки.



• По предварительным данным ФСБ РФ, на данный момент из-за происшествия погибли 40 человек и более 100 человек пострадали.

• Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что у «Крокус Сити Холла» работают более 70 бригад скорой помощи, 4 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.



• Кровля в районе сцены концертного зала, где произошел пожар, рушится.



• МЧС РФ отмечает, что для тушения задействована авиация.

• Мэр Москвы Сергей Собянин отменил на эти выходные все массовые мероприятия в столице.

• В метро Москвы проходят усиленные досмотры пассажиров, сообщил дептранс. -0- Оперативные службы: второй взрыв раздался в «Крокус Сити Холле» Председатель СК РФ Бастрыкин координирует работу следователей в «Крокус Сити Холле» ЕС осудил теракт в Подмосковье Стало известно о состоянии детей, пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» Росгвардия завершила досмотр парковок у «Крокус Сити Холла»

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