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Интерпол заявил о готовности помочь в расследовании теракта в «Крокусе»

ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил генеральный секретарь организации Юрген Сток в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

«Я решительно осуждаю нападение в “Крокус Сити Холле”, которое стало ужасным актом против невинных гражданских. Наши мысли с жертвами и их семьями и друзьями. Интерпол готов предоставить поддержку расследованию, проводимому российскими властями», — написал генсек.

В пятницу вечером в «Крокус сити холле» в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник». Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 60 человек, более ста пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в «Крокусе» в первые минуты, он получает информацию о происходящем и принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб.

Позднее в пресс-службе президента сообщили, что руководители ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили главе государства о расследовании теракта, руководитель МЧС — о мерах для спасения людей, министр здравоохранения и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.

Теракт в «Крокус-Сити-Холле». Онлайн-репортаж >>>.

расследование