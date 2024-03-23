Интерпол заявил о готовности помочь в расследовании теракта в «Крокусе»

В пятницу вечером в «Крокус сити холле» в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник». Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 60 человек, более ста пострадали.