В Москве арестовали украинского агента за покушение на экс-сотрудника СБУ

Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали 16 апреля. В ФСБ сообщили, что им оказался россиянин 1983 года рождения. Задание ему передали по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждают в спецслужбе. На видео, опубликованном ФСБ, после задержания, мужчина рассказывал, что с 2010 года проживал на Украине. По данным спецслужбы, в октябре прошлого года он «был завербован сотрудником СБУ». По заданию куратора, в марте он приехал в Россию и получил компоненты бомбы, собрал ее и «после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ» заминировал автомобиль.