В МВД сообщили об итогах проверки после задержания главы МЧС Чечни

По данным ведомства, 14 апреля полицейские увидели автомобиль GMC Yukon, который двигался по встречной полосе федеральной трассы Р-217 «Кавказ», «при этом создавая угрозу для участников дорожного движения». Водитель автомобиля не реагировал на требования остановиться и предъявить документы, вел себя агрессивно и попытался скрыться.
«В связи с чем указанный автомобиль был остановлен принудительно с применением специального инженерного заграждения. Правонарушитель продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес сотрудников полиции. В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанес несколько ударов правоохранителям», — говорится в сообщении управления МВД по Северному Кавказу.
На видео, распространившихся в Сети, было видно, что полицейские вытаскивают Цакаева из машины, которая стоит на проезжей части. Автомобиль остановили из-за движения по встречной полосе. У министра не было с собой документов, на медосвидетельствование его не отправляли и позже отпустили, отмечает Baza.
К месту происшествия позже приехали автомобиль батальона ДПС Чечни, а также три машины с наклейками «Спецназ “Ахмат”». Люди, находившиеся в трех последних автомобилях, потребовали отдать им задержанного и в итоге увезли Цакаева.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее «постыдной провокацией» и потребовал «гнать из структур с треском» полицейских, задержавших Цакаева. Он заявил, что министра попытались задержать «в грубейшей форме», а поскольку у него был выходной, он был без документов и формы. По словам Кадырова, когда работавшие на КПП выяснили, что перед ними генерал, то «трусливо разбежались».
В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов призвал не давать «почву для провокаций общему врагу» и выразил уверенность, что инциденту с задержанием чеченского министра дадут объективную оценку. «Я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД. Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой “постыдной провокации”, потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка», — подчеркнул дагестанский губернатор.
Алихан Цакаев занимает пост начальника Главного управления МЧС по Чечне с марта 2022 года. С февраля 2020 года он был заместителем главы регионального МЧС по антитеррористической деятельности. До этого в течение около 16 лет работал в разных подразделениях МВД Чечни.