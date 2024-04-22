В МВД сообщили об итогах проверки после задержания главы МЧС Чечни

В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов призвал не давать «почву для провокаций общему врагу» и выразил уверенность, что инциденту с задержанием чеченского министра дадут объективную оценку. «Я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД. Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой “постыдной провокации”, потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка», — подчеркнул дагестанский губернатор.