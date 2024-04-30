В США вынесли приговор за передачу секретных данных «российскому агенту»

32-летний Далке работал в АНБ недолго, с 6 июня по 1 июля 2022 года. Он был разработчиком систем безопасности информационных систем. В августе-сентябре того же года он сообщил о готовности поделиться секретной информацией, полученной во время работы, с человеком, которого считал российским агентом. На самом деле это был сотрудник ФБР. Далке собирался передать ему документы, которые носили гриф «совершенно секретно». За информацию он просил примерно $85 тыс.
«Далке передал пять файлов, четыре из которых содержат сверхсекретные данные. Другим файлом было письмо, которое начиналось (русскими и кириллическими буквами) словами “Мои друзья!” и, в частности, гласило: “Я очень рад наконец предоставить вам эту информацию… Я с нетерпением жду нашей дружбы и совместной выгоды”, — сказано в сообщении Минюста.
Экс-сотрудника АНБ задержали в сентябре 2023-го, когда он пытался передать документы агенту ФБР. Далке признал свою вину.
Ранее в Германии в шпионаже в пользу России заподозрили офицера бундесвера. 54-летний мужчина, которого арестовали в августе прошлого года, подтвердил, что предлагал свои услуги в качестве шпиона. Свои действия он объяснил свои действия тем, что боялся возможного перерастания конфликта на Украине в ядерный.
По данным прокуратуры, мужчина выгрузил секретные данные на компакт-диск и положил его в почтовый ящик российского консульства. Кроме того, он сфотографировал на мобильный телефон документы об обучении ВВС, заявили в ведомстве. Он несколько раз направлял конфиденциальную информацию в российское консульство в Бонне и посольство России в Берлине, но не получал ответа.