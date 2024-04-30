В США вынесли приговор за передачу секретных данных «российскому агенту»

32-летний Далке работал в АНБ недолго, с 6 июня по 1 июля 2022 года. Он был разработчиком систем безопасности информационных систем. В августе-сентябре того же года он сообщил о готовности поделиться секретной информацией, полученной во время работы, с человеком, которого считал российским агентом. На самом деле это был сотрудник ФБР. Далке собирался передать ему документы, которые носили гриф «совершенно секретно». За информацию он просил примерно $85 тыс.