Аксенов предупредил о неразорвавшихся боеприпасах ATACMS у Симферополя

Reuters, Politico и AP 24 апреля сообщили, что в мартовский пакет военной помощи США Украине вошли ракеты ATACMS. В Пентагоне пояснили, что поставку одобрил президент Джо Байден в феврале, а не объявляли о передаче ракет публично по просьбе Украины.