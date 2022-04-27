Канцлер Австрии опроверг принятие условий по оплате российского газа в рублях

«Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных с ЕС санкций», — написал Нехаммер в своем Twitter-аккануте.
Он также заявлял, что Австрия является одной из стран, выступающих против эмбарго на поставки российского газа. «Такого же мнения придерживаются Германия, Венгрия и другие страны — члены ЕС. С другой стороны, Австрия решительно поддерживает наряду с государствами Евросоюза санкции против России», — отмечал Нехаммер (цитата по ТАСС). Однако, по его словам, Австрия сможет добиться независимости от поставок российского газа только через несколько лет.
Ранее сегодня стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, потому что компании не оплатили топливо в рублях. В компании отметили, что Болгария и Польша — транзитные страны, поэтому в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов «Газпром» сократит поставки для транзита на этот объем.
31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушений антироссийских санкций ЕС.