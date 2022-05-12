Россия заявила об изменении позиции по вопросу вступления Украины в ЕС

Позиция России по поводу желания Киева вступить в Евросоюз изменилась, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd.
Так, в ответ на вопрос журналиста о позиции России по вступлению Украины в ЕС Полянский сказал, что позиция изменилась после заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что «эта война должна быть выиграна на полях сражений».
Боррель написал в Twitter 9 апреля: «Эта война должна быть выиграна на поле боя».
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине, назвав ее целями защиту населения от «геноцида», «денацификацию» и «демилитаризацию». Президент Владимир Путин назвал эту операцию вынужденной мерой. Он подчеркнул, что оккупация страны в планы Москвы не входит.
После начала конфликта президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз и предложил Брюсселю «немедленно» начать этот процесс по ускоренной процедуре. Скорое вступление Украины в ЕС поддержали, в частности, Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения.
Также Россия и Украина провели уже несколько раундов мирных переговоров. Для Москвы ключевая тема этих переговоров — возвращение Украины к нейтральному статусу, то есть отказ от вступления страны в НАТО.
29 марта глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Киев предложил включить в соглашение с Россией формулировку о том, что Москва не будет против вступления Украины в Евросоюз. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что тема вступления Украины в ЕС «лежит в другой плоскости». В свою очередь, Киев заявлял, что готов обсудить вопрос нейтрального статуса вместе с вопросом предоставления гарантий безопасности Украине.
Во время неформального саммита Европейского союза в Версале 11 марта лидеры европейских стран заявили, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что «закрыть дверь» перед Украиной и сказать «никогда» было бы несправедливо.
В то же время вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее говорила, что Украина может получить статус кандидата в члены Евросоюза уже к июню 2022 года.
В 2014 году Верховная рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины, закрепленного в законе «Об основах внутренней и внешней политики». Летом прошлого года была принята новая стратегия внешнеполитической деятельности страны. Эта стратегия, по словам главы МИДа Дмитрия Кулебы, исключает внеблоковый статус государства, так как одним из направлений внешней политики в соответствии с документом является стремление к членству в ЕС и НАТО.