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13:23 (мск), источник: © РИА Новости

Турция проинформировала НАТО, что скажет нет членству Швеции и Финляндии

АНКАРА, 19 мая — РИА Новости. Турция проинформировала членов НАТО, что скажет «нет» членству Швеции и Финляндии, продолжит ту же линию, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Источник: © РИА Новости

Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.

«Мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды. Поэтому будем продолжать нашу политику в этом отношении решительно. Мы сказали нашим партнерам, что скажем “нет” членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении», — сказал Эрдоган в беседе с молодежью, слова из его выступления опубликованы на его странице в Twitter.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. В понедельник президент Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, «не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов». Без единогласного одобрения всех членов, страны не могут быть приняты в альянс.

Правительство и парламент Хорватии поддержат заявку Финляндии вступить в НАТО, если она поступит, сообщил в конце апреля МИД Финляндии со ссылкой на состоявшиеся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. При этом ранее президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения проблем Балкан, а в начале мая пригрозил наложить вето на решение Финляндии и Швеции на предстоящем в июне саммите НАТО в Мадриде.

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