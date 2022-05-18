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16:11 (мск), источник: Известия

Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Об этом 18 мая сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в организации.

Источник: Reuters

По его информации, в Североатлантическом альянсе в среду планировалось обсудить поданные послами Финляндии и Швеции заявки на вступление их государств в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.

Турецкая сторона дала ясно понять, что в настоящий момент не может одобрить их начало, пишет агентство.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

17 мая шведский премьер Магдалена Андерссон сообщала, что Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления в альянс.

Ее заявление стало ответом на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который 16 мая выразил несогласие с решением Швеции и Финляндии стать членами блока. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

17 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что включение Турции в программу производства истребителей F-35 Lightning и снятие ограничительных мер за закупку российского зенитного ракетного комплекса С-400 являются условиями одобрения Анкарой вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты на членство в НАТО признавали ее озабоченность курдскими ополченцами как внутри Турции, так и за ее границами — в Сирии и Ираке.

14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал, что большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

Справка
Как скажется на ситуации на Украине вхождение Швеции и Финляндии в НАТОРоссия обещает дать ответ на официальные шаги Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО. Однако Москва намерена сделать это не сразу, а после оценки угроз, возникших в результате увеличения ее границ с альянсом почти вдвое
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