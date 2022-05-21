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02:24 (мск), источник: РБК

Трасс заявила о планах вооружить Молдавию «по стандартам НАТО»

Глава МИД Великобритании рассказала, что этот вопрос обсуждается с государствами — членами военного блока. О намерении оказывать военную помощь Кишиневу после обострения обстановки в Приднестровье ранее заявляли ЕС и США.

Источник: AP 2022

Великобритания обсуждает с союзниками по Североатлантическому альянсу поставки Молдавии современных вооружений, рассказала в интервью The Telegraph глава МИД королевства Лиз Трасс. Она назвала республику «уязвимым государством».

«Я бы хотела видеть Молдавию вооруженной по стандартам НАТО», — заявила министр. Если члены альянса договорятся, то Кишиневу предоставят новые виды оружия, а солдат молдавской армии научат им пользоваться, пишет газета.

Республика граничит с Одесской, Винницкой и Черновицкой областями Украины на севере, востоке и юге.

19 мая президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что конфликт на Украине может распространиться на Молдавию. «Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что распространение конфликта на соседние страны не исключено», — заявил он.

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица 18 мая сказала, что в Кишиневе знают о риске ситуации в непосредственной близости от границ или на территории Молдавию, но пока считают опасность отдаленной. Глава правительства подчеркнула, что республика планирует сохранять прописанный в Конституции нейтралитет и не собирается вслед за Швецией и Финляндией вступать в НАТО.

22 апреля Минобороны сообщило, что в ходе второй фазы спецоперации на Украине российские военные собираются установить «полный контроль над Донбассом и Южной Украиной». В ведомстве указали, что контроль над югом соседнего государства позволит обеспечить еще один коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

После этого в в непризнанной республики произошла серия инцидентов, которые Тирасполь счел терактами: взрыв возле здания Министерства госбезопасности, два взрыва на радиотелецентре в поселке Маяк (выведенные из строя антенны ретранслировали российское радио), нападение на воинскую часть в селе Парканы. 26 апреля власти ПМР объявили красный уровень террористической угрозы.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в регионе. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что неизвестные хотят вовлечь Приднестровье в конфликт.

Председатель Евросовета Шарль Мишель в начале мая пообещал, что ЕС окажет Молдавии дополнительную военную поддержку: предоставит помощь в сфере кибербезопасности и предпримет действия для «укрепления военной мощи страны». Он не стал приводить подробностей и призвал «воздерживаться от провокационных заявлений», чтобы не допустить эскалации в Молдавии и Приднестровье. До этого в США сообщили о намерении продолжать поддерживать модернизацию молдавской армии.

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