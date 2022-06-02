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16:50 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕС утвердил шестой пакет санкций против России, который включает эмбарго на нефть

Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России. Он включает частичное нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка от SWIFT. В последний момент из списка персональных санкций шестого пакета вычеркнули патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, о чем просила Венгрия.

Источник: AP 2022

«В ЕС постпреды одобрили частичное эмбарго на российскую нефть и санкции в отношении Сбербанка», — сообщает Bloomberg. Западные СМИ пишут, что официальная публикация новых ограничений ожидается в пятницу, 3 июня.

30 мая страны ЕС договорились о запрете на две трети нефти из России. При этом эмбарго временно не будет распространяться на поставки сырья по трубопроводу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, страны ЕС планируют сократить импорт нефти из России до 90% к концу 2022 года. ЕС также решил отключить Сбербанк от SWIFT.

Сегодня, 2 июня, в МИД РФ предупредили о саморазрушительных для ЕС последствиях санкций. В российском дипломатическом ведомстве заявили о ускоряющемся продовольственном кризисе. МИД РФ считает, что санкции ЕС вредят прежде всего жителям этих стран, а Россия «достойно» выдержит вводимые Западом ограничения.

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