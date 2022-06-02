ЕС утвердил шестой пакет санкций против России, который включает эмбарго на нефть

«В ЕС постпреды одобрили частичное эмбарго на российскую нефть и санкции в отношении Сбербанка», — сообщает Bloomberg. Западные СМИ пишут, что официальная публикация новых ограничений ожидается в пятницу, 3 июня.
30 мая страны ЕС договорились о запрете на две трети нефти из России. При этом эмбарго временно не будет распространяться на поставки сырья по трубопроводу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, страны ЕС планируют сократить импорт нефти из России до 90% к концу 2022 года. ЕС также решил отключить Сбербанк от SWIFT.
Сегодня, 2 июня, в МИД РФ предупредили о саморазрушительных для ЕС последствиях санкций. В российском дипломатическом ведомстве заявили о ускоряющемся продовольственном кризисе. МИД РФ считает, что санкции ЕС вредят прежде всего жителям этих стран, а Россия «достойно» выдержит вводимые Западом ограничения.