Посол Антонов заявил о влиянии санкций США на продовольственную безопасность

Антонов назвал введение антироссийских санкций «порочной практикой». По его словам, они усугубят состояние дел в мире и приведут к новым перебоям в цепочках поставок. «Экономические “колебания” могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер. Уверены, что попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов. Подорвут доверие к самим США», — написал он.
С начала спецоперации на Украине США ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. В последний раз Вашингтон расширил ограничения 2 июня. Под них попали 17 россиян и 16 компаний, в том числе председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники, глава Минэкономики Максим Решетников, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов. Санкции также введены против самой «Северстали», Severgroup и золотодобывающей компании Nord Gold.
Кроме того, 2 июня был одобрен шестой пакет санкций против России со стороны ЕС. Он включает в себя отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, расширение ограничений на экспорт в Россию, запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору, ограничение на покупку российской нефти и другие меры. Полный список должен быть опубликован 3 июня.
В данный момент ЕС рассматривает варианты новых санкций, в том числе закупку российской нефти по ограниченным ценам, сказал президент США Джо Байден. В мае министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что министры финансов стран G7 обсудили регулирование цен на российскую нефть картелем покупателей. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ничего продавать себе в убыток.