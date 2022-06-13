Эрдоган призвал не доверять политике Запада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что политике стран Запада нельзя доверять, передает TRT Haber.
Он затронул эту тему, говоря о развертывании баз США в Греции. «Когда мы спрашиваем, зачем построены эти базы, они говорят: “Против России”. А что вы сделали против России для Украины? Смогли ли вы постоять за Украину, смогли ли вы поддержать Украину? Все ложь. Западу нельзя доверять», — заявил Эрдоган.
Ранее на этой неделе турецкий президент уже критиковал США за наращивание военного присутствия в Греции, отмечая, что там развернуто девять американских баз. «Против кого они направлены? Они отвечают: “против России”. Мы не примем это на веру», — говорил Эрдоган 9 июня. Тогда же он заявил, что США и европейские страны поставляют Греции значительное количества вооружений, самолетов и вертолетов, и намекнул, что эта помощь может быть направлена на противостояние Турции, писал Bloomberg. В мае Греция продлила соглашение с США о сохранении американских баз на территории страны на пять лет.
По словам турецкого президента, Анкара готова сотрудничать со странами Запада в вопросах науки и культуры, но, считает он, доверять, в том, что касается их политики, не стоит. «Даже в Европейском Союзе, они все еще медлят [в вопросе принятия Турции в ЕС] Когда это началось?», — задался он вопросом.
Турция получила статус кандидата на членство в Евросоюз в 1999 году. Переговоры по вступлению страны в объединение начались в 2005 году. В мае 2021 года депутаты Европарламента заявили, что отношения Анкары и Брюсселя достигли до «исторического минимума», поскольку Турция «все больше дистанцируется от ценностей и стандартов ЕС». Депутаты предложили рассмотреть возможность приостановить переговоры о присоединении страны к Евросоюзу. Турецкий МИД счел резолюцию Европарламента предвзятой.
9 мая, в день Европы, Эрдоган заявил, что Евросоюз в последние годы был «под влиянием краткосрочной политики» стран — членов объединения, и ему нужно сосредоточиться на общих целях и «написать для себя новую историю».
5 июня Эрдоган заявил, что созданная Западом система обеспечения собственной безопасности разрушена. Президент Турции счел удачной идею провести реформу в ООН, напомнив, что мир больше, чем пять постоянных членов Совета Безопасности организации (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания). Кроме того, Эрдоган указал на панику в Европе из-за российской военной операции на Украине.