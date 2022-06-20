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18:42 (мск), источник: РБК

МИД Литвы объяснил ограничение транзита соблюдением санкций ЕС

В России ограничение транзита товаров в Калининградскую область назвали попыткой блокады, а в Литве сослались на санкции Евросоюза.

Источник: РИА "Новости"

Литва соблюдает санкции Евросоюза против России и не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию, сообщили в МИД страны по итогам встречи с временным поверенным в делах России Сергеем Рябоконем.

«Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно применяет санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки», — говорится в сообщении литовского МИДа.

Там также отметили, что транзит товаров, которые не попали под санкции ЕС, продолжается.

Европейской комиссии необходимо внести поправки в принятые против России санкции, чтобы решить вопрос с ограничениями Литвы на транзит товаров в Калининградскую область с остальной территории России, заявил глава региона Антон Алиханов.

«Для решения вопроса с транзитом через Литву Еврокомиссии достаточно внести поправки в санкционные пакеты ЕС», — цитирует Алиханова «РИА Новости».

Ранее Литва объявила о запрете с 18 июня транзита подсанкционных товаров между Калининградской областью и остальной Россией через свою территорию.

Как сообщал Алиханов, ограничения касаются строительных материалов, цемента, металлов и другой продукции. Он назвал это решение нарушением международных обязательств Литвы и ЕС обеспечивать свободный транзит товаров.

МИД России выразил протест по поводу действий Вильнюса и потребовал немедленно отменить ограничения. В Литве заявили, что решение принято после консультаций с Еврокомиссией и в соответствии с ее директивами. Весной ЕС ввел несколько пакетов санкций против России, затронувших в том числе сталь, железо, древесину, цемент, уголь и другие товары.

В Кремле ограничение транзита назвали беспрецедентным и незаконным шагом. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас счел решение Литвы «попыткой блокады» Калининградской области, а также заявил, что оно может стать основанием для ответных «жестких» и «абсолютно законных» действий со стороны России.

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