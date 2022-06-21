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09:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Захарова считает, что в ситуации с ограничением Литвой транзита в Калининград уже не до разговоров

Власти Литвы должны понимать серьезность последствий ограничения транзита в Калининград, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Какими могут быть ответные меры Москвы, она не уточнила. По ее словам, если Россия назвала такие действия враждебными, то «уже не до разговоров».

Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, они должны понять главное: когда РФ произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение, как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», — заявила она в эфире «Соловьев Live» (цитата по «РИА Новости»).

Литва с 18 июня запретила перевозить по своей железной дороге российские товары, попавшие под санкции Евросоюза (ЕС). Губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что ограничения могут затронуть 40−50% ввозимых в регион и вывозимых из него товаров. В качестве ответных мер он предложил запретить маркировку алкоголя в Прибалтике.

Кремль назвал решение Литвы «нарушением всего и вся». В МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене, ей выразили протест. Литовский МИД заявил, что запрет был введен после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством. Сенатор Андрей Климов пригрозил, что если ЕС не исправит ситуацию, то это «развяжет руки» России для решения проблемы «любыми избранными способами».

Лаура Кеффер

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