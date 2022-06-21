Захарова считает, что в ситуации с ограничением Литвой транзита в Калининград уже не до разговоров

«Мне кажется, они должны понять главное: когда РФ произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение, как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», — заявила она в эфире «Соловьев Live» (цитата по «РИА Новости»).
Литва с 18 июня запретила перевозить по своей железной дороге российские товары, попавшие под санкции Евросоюза (ЕС). Губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что ограничения могут затронуть 40−50% ввозимых в регион и вывозимых из него товаров. В качестве ответных мер он предложил запретить маркировку алкоголя в Прибалтике.
Кремль назвал решение Литвы «нарушением всего и вся». В МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене, ей выразили протест. Литовский МИД заявил, что запрет был введен после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством. Сенатор Андрей Климов пригрозил, что если ЕС не исправит ситуацию, то это «развяжет руки» России для решения проблемы «любыми избранными способами».