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13:27 (мск), источник: © РИА Новости

Патрушев пообещал скорый ответ России на блокаду Калининграда Литвой

КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Ответ Москвы на транспортную блокаду Калининградской области Литвой прямо затронет жителей прибалтийской республики, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в Калининграде на совещании по вопросам национальной безопасности Северо-Запада России.

Источник: РИА "Новости"

Он констатировал, что НАТО наращивает военное и разведывательное присутствие вблизи северо-западных границ страны, обстановка в регионе формируется при беспрецедентном политическом, информационном и экономическом давлении Запада.

«Последний пример тому — блокада Литвой с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права, транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — заключил Патрушев.

На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на которое последует ответ.

Как заявила в свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова, Вильнюс поступил агрессивно и должен понимать, что Москве «уже не до разговоров».

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