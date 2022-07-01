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22:43 (мск), источник: РБК

Россия прекратила участие в соглашениях Совета Европы

Россия прекращает участие в восьми частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. Документ за подписью премьера Михаила Мишустина, датированный 28 июня, опубликован на портале правовой информации.

Источник: Reuters

Так, Россия выходит из группы по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям («Группа Помпиду», прежнее название группа по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом), европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ «Евримаж» и европейской аудиовизуальной обсерватории.

Также прекращено участие в частичном соглашении 1990 года, учреждающем Европейскую комиссию за демократию через право и частичном открытом соглашении СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.

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Кроме того, Россия вышла из расширенных частичных соглашений по спорту, о культурных маршрутах и «Обсерватории по преподаванию истории в Европе».

В связи с этим утратили силу 14 актов или положений.

Россия вышла из состава Совета Европы в марте, спустя 26 лет участия. До этого, на следующий день после начала российской военной операции на Украине, комитет министров Совета Европы ограничил права России в этой организации и в ПАСЕ. 14 марта Парламентская ассамблея СЕ уведомила российскую делегацию о приостановке ее членства в ассамблее, позднее проголосовав за исключение России из состава СЕ.

В российском МИДе объяснили решение выйти из состава СЕ злоупотреблением абсолютным большинством стран Евросоюза и НАТО в комитете министров Совета Европы, что становится продолжением «линии на разрушение» этой организации.

Позднее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия намерена денонсировать устав Совета Европы (СЕ), Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ) и еще четыре конвенции, а также ряд документов, которые не отвечают интересам государства.

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