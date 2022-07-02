В России оценили заявления о подаче Украиной новой жалобы в суд ООН

По словам дипломата, попытки Киева представить дело по иску против России как решенные вопрос являются стремлением «выдавать желаемое за действительное».
Полянский указал, что в этом вопросе все очень запутано, и несмотря на то, что заявлений подано много, «выхлопа от этого пока мало». Он добавил, что идет работа юристов с разных сторон, однако, как показывает практика, дело становится все более запутанным.
Первый зампостпреда заключил, что действия Украины направлены в первую очередь на то, чтобы доказать Западу неправоту России.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев подал меморандум в Международный суд ООН в связи с якобы имеющимся нарушением Россией Конвенции о предупреждении геноцида.
Министр иностранных дел не уточнил, о каком именно нарушении идет речь, однако указал, что обращение является важным шагом «для привлечения России к ответственности и возмещения причиненного ущерба».
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что официально направил иск против России в Международный суд ООН в Гааге. «Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — отметил глава государства.
Россия отказалась участвовать в заседании Международного суда ООН в Гааге по рассмотрению иска Украины к российским властям. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев призвал привлечь Москву к ответственности за искажение понятия геноцида «для оправдания агрессии».
16 марта Международный суд ООН постановил, что Москва должна остановить спецоперацию на Украине. В Гааге потребовали от Москвы и Киева воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить конфликт между сторонами.
МИД Нидерландов назвал решение Международного суда Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге призвать Россию к прекращению военной операции на Украине обязательным.