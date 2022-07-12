В госдепе заявили, что НАТО «не имеет агрессивных намерений в адрес России»

Ранее альянс на саммите в Мадриде утвердил новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана «самой значительной и прямой угрозой» безопасности. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что решение альянса объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО.
«НАТО — оборонительный альянс, который не представляет угроз для какой-либо страны и не имеет агрессивных намерений в адрес России», — заявил РИА Новости представитель госдепартамента, отвечая на просьбу прокомментировать слова Патрушева.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности. При этом НАТО на фоне собственных планов по значительному наращиванию сил на восточном направлении у границ с Россией в новой стратегической концепции утверждает, что не стремится к конфронтации и не угрожает РФ, но усиливает свои возможности для ее сдерживания.
В ООН комментировать новую стратегическую концепцию НАТО, в которой Россия признана угрозой альянсу, комментировать не стали, но отметили, что ООН стремится к снижению напряженности в мире.
Патрушев же отмечал, США в интересах своего доминирования и удержания военно-политического и экономического превосходства, которое они получили в конце прошлого века, сделали ставку на ослабление и подавление России. По его словам, курс руководства США на развал глобальной архитектуры безопасности и международно-правовой системы, передел энергосырьевых рынков уже привел к росту военно-политической напряженности в мире, кризисным явлениям в глобальной экономике, разрыву устоявшихся торгово-экономических связей и логистических цепочек, созданию угрозы продовольственного кризиса, вызвал значительный рост инфляции, в том числе в самих США.