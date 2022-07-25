Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути

Министерство обороны предложило внести изменения в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». В пояснительной записке к документу (есть у РБК) указывается, что правовое регулирование в данном вопросе связано с порядком прохождения по Северному морскому пути (СМП). Законопроект был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сказал РБК федеральный чиновник.
Действующие в России правила плавания в акватории СМП распространяются только на коммерческие суда, но не на иностранные военные суда и другие суда, эксплуатируемые в некоммерческих целях, поскольку они обладают суверенным иммунитетом.
В то же время право мирного прохода для иностранных военных кораблей установлено российским законодательством только для территориального моря России (в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву).
Правовой режим внутренних морских вод обычно устанавливается прибрежным государством по его собственному усмотрению, и порядок прохода иностранных военных кораблей в российских внутренних морских водах СМП в настоящее время не урегулирован. Акватория СМП объединяет пространства с различными правовыми режимами (территориальные воды прилегают к внутренним водам).
В соответствии с предложением Минобороны действующий закон предлагается дополнить пунктом, в соответствии с которым иностранным военным и государственным судам будет позволено заходить во внутренние морские воды Севморпути (без захода в порты или военно-морские базы) по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам хотя бы за 90 дней до предполагаемого захода.
Во внутренних водах СМП не сможет находиться более одного иностранного или государственного судна, если нет специального решения российского правительства. Помимо этого заходящие суда должны обеспечивать безопасность судоходства, охрану окружающей среды, защиту подводных кабелей и трубопроводов, сохранять водные биологические ресурсы.
Отдельный пункт проекта постановления посвящен иностранным подводным лодкам. Они (а также другие подводные средства) должны следовать по СМП на поверхности и под своим флагом.
В соответствии с документом власти смогут приостановить заход иностранных военных кораблей и других государственных судов во внутренние морские воды в акватории СМП в интересах обеспечения безопасности на определенный срок. «Такое приостановление вступает в силу после передачи об этом в навигационном предупреждении», — говорится в тексте документа.
В пояснительной записке подобные требования объясняются в том числе изменением глобального климата и таянием льдов, что «влечет не только рост объемов морских перевозок транзитных грузов между Европой и Азией по трассам СМП, но и активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств».
«Сохраняющаяся тенденция увеличению грузопотока транзитных морских перевозок по СМП в отсутствие эффективного правового механизма регулирования плавания иностранных кораблей и судов в акватории СМП не позволяет в полной мере обеспечить безопасность морского судоходства и военного мореплавания, а также принимать меры, направленные на обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Арктическом регионе», — говорится в пояснительной записке.
По данным российской Администрации СМП, в 2021 году она выдала 1229 разрешений на проход судов через Севморпуть, в том числе судам, ходящим под флагами Багамских островов, Кипра, Гонконга и т. д. Администрация отказала судам в проходе через СМП 35 раз (в 2022 году уже 31 раз).
Предложение Минобороны поддержали МИД, ФСБ и Минтранс, следует из сопроводительных материалов к проекту. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.
В отношении Северного морского пути действует конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Она, в частности, указывает право Российской Федерации на этот маршрут, однако уведомлений на проход по нему Москва не требовала.
В 2019 году газета «Известия» сообщала о планах правительства изменить правила. Речь шла о требованиях к военным кораблям и иным иностранным судам уведомлять за 45 дней о проходе через СМП и брать на борт российских лоцманов. О подобной перспективе в ноябре 2018 года говорил и Михаил Мизинцев — начальник Национального центра управления обороной России.