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17:22 (мск), источник: ТАСС

Канцлер ФРГ утверждает, что НАТО никогда не представляла угрозы для России

Как считает Олаф Шольц, реальных причин для текущего обострения ситуации на Украине не было.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье в Берлине, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для России.

«НАТО никогда не представляла угрозу для России», — сказал он, отвечая на вопросы граждан в ходе дня открытых дверей в Ведомстве федерального канцлера. Он добавил, что на предложение президента РФ Владимира Путина снова начать говорить о контроле над вооружениями НАТО и США ответили положительно. Шольц утверждает, что в связи с этими обстоятельствами реальных причин для текущего обострения ситуации на Украине не было.

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При этом канцлер заметил, что проводил переговоры с президентом России, как «и многие другие». «По одному пункту я очень четко сказал [Путину], что Вы также знаете, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня», — подчеркнул Шольц.

Канцлер заявил, что в вопросе вступления Украины в НАТО «была полная ясность». Глава правительства Германии добавил, что у него «сложилось впечатление из разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, что тоже мог существовать путь, который разрешил бы беспокойство», которое могло бы возникнуть в связи с гипотетическим вступлением в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.

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