Небензя заявил о деградации ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции за последние две недели ухудшилась из-за обстрелов со стороны Украины, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«С прошлого заседания по Запорожской АЭС прошло около двух недель, за это время ситуация с ядерной безопасностью на ней еще больше деградировала», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.
По его словам, украинские военные «практически ежедневно» обстреливают территорию АЭС и город Энергодар, где она расположена, «создавая реальный риск радиационной аварии».
Дипломат утверждает, что российская сторона не размещает на территории АЭС тяжелые вооружения и не использует ее в военных целях. «Минобороны России готово предоставить МАГАТЭ снимки высокого разрешения, на которых видно, что оружие, особенного тяжелое, на территории станции не размещается», — заверил он.
В Twitter постпредства сообщается, что Россия распространила среди членов СБ ООН схему ударов украинских сил по АЭС и фотосвидетельства последствий обстрелов.
Накануне в ходе выступления на заседании СБ ООН по теме «Поддержание международного мира и безопасности: продвижение общей безопасности через диалог и сотрудничество» российский постпред обвинил «западных покровителей Украины» в том, что они в последние недели, «по сути, помогают Киеву в его попытках ядерного шантажа, игнорируя факты обстрела ВСУ Запорожской АЭС».
В российском Минобороны утверждают, что Запорожская АЭС с 18 июля «подвергается систематическому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины». По данным ведомства, удары наносятся из «реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов». За месяц атомная электростанция обстреливалась 12 раз, на территории АЭС и города Энергодара, где она расположена, разорвалось более 50 артиллерийских снарядов и пять дронов-камикадзе, уверяют в Минобороны. По утверждению российских военных, удары наносятся со стороны населенных пунктов Марганец и Никополь. В результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения АЭС.
23 августа глава МИД Франции Катрин Колонна обсудила с российским коллегой Сергеем Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщили в Париже. Лавров согласился с необходимостью направить туда экспертов как можно скорее, сказали во французском МИДе.
Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц ранее высказались за обеспечение безопасности на Запорожской АЭС и приветствовали обсуждение отправки миссии МАГАТЭ на электростанцию.